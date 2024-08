11bit Studios soddisferà la domanda dei fan di Frostpunk. Il seguito della strategia polacca riceverà un posto significativo quando verrà presentato in anteprima

È entrato a far parte di GRYOnline.pl nel 2017 come copywriter di giochi e film. Attualmente è a capo del dipartimento cinematografico e del portale Filmomaniak.pl. Ha imparato a scrivere articoli mentre lavorava al portale Dzika Banda. Le sue sceneggiature sono state pubblicate su kawerna.pl, film.onet.pl, zwierciadlo.pl e sulla rivista polacca Playboy. Ha pubblicato racconti sulla rivista mensile Science Fiction Fantasy and Horror e sul primo volume della Wolsung Anthology. Vive per il “cinema medio” e l’intrattenimento carnoso, ma non disdegna gli esperimenti né Fast and Furious. Ciò che cerca nei giochi è soprattutto una bella storia. Adora Baldur’s Gate 2, ma la vista di Unreal Tournament, Doom o una bella corsa risveglia il bambino che è in lui. Innamorato del procione e del thrash metal. Dal 2012 suona e realizza giochi di ruolo live, come parte del Żywia Białystok Larp Club e di progetti commerciali come la Witcher School.

