10 La migliore cnc fresa del 2024 – Non acquistare una cnc fresa finché non leggi QUESTO!

All-Metal 3018 2.0 PRO+ Fresatrice CNC con mandrino da 500 W, finecorsa e spegnimento di emergenza, da 300 x 180 x 60 mm, macchina CNC per legno, acrilico, scultura in alluminio 349,00 € disponibile 1 used from 345,51€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Mandrino da 500 W e fresatrice CNC ad alta velocità: il mandrino da 500 W si caratterizza per un design robusto e versatile. La sua elevata potenza gli consente di fornire prestazioni costanti, anche quando si effettuano tagli in materiali densi come alluminio e rame. Questo potente mandrino assicura che la vostra macchina porti a termine anche i progetti più impegnativi senza rinunciare a precisione ed efficienza.

Struttura interamente in metallo 3018 PRO: la costruzione interamente in metallo offre durata, stabilità e affidabilità. Grazie all’utilizzo di profili in alluminio rinforzato, il telaio della macchina può sopportare carichi pesanti e resistere all'usura nel tempo. Inoltre, l'assenza di parti in plastica (ad eccezione dei componenti elettrici) garantisce che il telaio mantenga la sua integrità strutturale anche in condizioni operative difficili.

Compatibile con software standard del settore: la scheda madre avanzata a 32 bit della nostra macchina impiega il moderno firmware GRBL F1.1 per garantire un funzionamento ancora più efficiente e preciso. È completamente compatibile con i comuni software di progettazione e controllo e offre la libertà di scegliere i programmi che meglio si adattano alle vostre esigenze. Con il software incluso e le istruzioni di montaggio (lingua italiana non garantita), utilizzare la nostra fresatrice è un gioco da ragazzi.

Sicurezza: la nostra macchina è dotata di 6 finecorsa e un interruttore di arresto di emergenza per garantire la vostra sicurezza e quella del vostro pezzo da lavorare.

Vantiamo una grande esperienza nella produzione di splendide fresatrici CNC e macchine per incisione laser. Siamo esperti in macchine CNC e laser, nonché nella conoscenza di parti tecniche, configurazione delle macchine, ottimizzazione delle impostazioni e nei kit di aggiornamento disponibili.

Genmitsu Macchina CNC 4040-PRO per legno acrilico MDF Nylon intaglio, controllo GRBL, macchina router CNC a 3 assi, area di lavoro 400 x 400 x 84mm 679,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Un'area di lavoro efficace di 400 x 400 x 78 mm è abbastanza grande per la maggior parte dei progetti CNC quotidiani. Il carrello dell'asse Z riprogettato facilita lo scambio di un mandrino. L'aggiunta di più fori per le viti sul carrello dell'asse Z non all-in-one consente di installare il mandrino più grande più in alto per un'altezza extra di sovralimentazione.

Telaio in acciaio HSS - struttura del telaio riprogettata, ogni asse è composto da due tubi lineari HSS in acciaio da 16 mm e un azionamento a vite di guida, guide a doppio asse Y e tutto il telaio metallico. Questa nuova struttura ad alta rigidità garantisce la stabilità e l'accuratezza della macchina CNC.

Sempre basato su Grbl v1.1 open source, il router CNC 4040-PRO è passato a driver Toshiba TB6S109 più potenti ma silenziosi con chip a 32 bit. Gli aggiornamenti includono porte funzioni estese come una porta laser a 3 pin dedicata, una porta per pompa di assistenza aerea e una porta MPG.

Tutte le parti principali sono preassemblate e bastano circa 15 minuti per completare l'intero assemblaggio della macchina. Il spoilboard è combinato da due pezzi di pannelli in MDF. Ogni pannello MDF può essere sostituito singolarmente. Non è necessario sostituire l'intero spoilboard quando un pannello viene danneggiato.

Il supporto extra del mandrino, il modulo laser e altri accessori aggiornati sono disponibili su ordinazione. Potresti aggiornare facilmente la macchina in base alle tue esigenze. Se rimani bloccato, consulta il Centro risorse SainSmart (vedi nella Guida per l'utente) o contattaci per qualsiasi domanda che sorga. READ 10 La migliore raccolta differenziata esterno del 2024 - Non acquistare una raccolta differenziata esterno finché non leggi QUESTO!

ASNOMY 10 pz Punte per Fresatura 4-flute End Mill bit, HSS CNC codolo cilindrico punte cutter Tool set per legno alluminio acciaio titanio, 2/3/4/5/6/7/8/9/10/12mm 24,77 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Alta qualità : Realizzato in acciaio ad alta velocità (HSS), elevata resistenza all'abrasione, ottenere precisione, taglio ad alta velocità per l'elevata durezza

Set di frese a candela da 2-12 mm: questo set di frese a candela include 10 diametri di 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, in grado di soddisfare tutte le vostre diverse esigenze.

Fresa CNC ad ampia applicazione: può essere utilizzata per la lavorazione dei metalli, lavorazione CNC e ingegneria, adatta per alluminio, ghisa, rame, magnesio alioy, plastica, legno, ecc.

Facile da usare: queste punte per frese a candela venivano solitamente assemblate su una fresatrice e utilizzate per profilatura, fresatura di spallamenti, operazioni di finitura, lavorazioni generali di materiali ferrosi e non ferrosi

Soddisfazione: ASNOMY mira a fornire prodotti di alta qualità e servizio clienti a tutti i clienti. Qualsiasi problema, contattaci e il nostro team post-vendita risolverà i tuoi problemi al più presto.

SainSmart Genmitsu CNC 3018-PRO - Kit di fresatura/incisione, controllo GRBL, 3 assi per la lavorazione di acrilico, PVC, legno, alluminio morbido, area di lavoro 300 mm x 180 mm x 45 mm 239,99 € disponibile 1 used from 218,82€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Alimentatore di Corrente di Qualità: La 3018-PRO ha introdotto numerose migliorie riguardo alla sicurezza dell'alimentatore, con certificazioni CE, FCC e UL. La sua struttura robusta è progettata per prestazioni ad un elevato carico di lavoro e per un utilizzo continuativo, rendendo l'input e l'output stabili anche quando la si utilizza a lungo o con il modulo laser.

Scheda Integrata: Grazie al design della scheda madre integrata e ad un software personalizzato, la comunicazione tra il software e l'hardware è semplicemente perfetta..

Software: La Genmitsu utilizza "Grbl", un software open-source ad alte prestazioni per il controllo dei movimenti, ed è basato su Arduino. La sua affidabilità e semplicità d'uso rendono Grbl uno standard nel settore. Sul web potrai trovare tutto il supporto e le risorse di cui hai bisogno per quando hai un dubbio o devi risolvere un problema.

Controller Offline: La 3018-PRO viene fornita con un controller offline: potrai regolare manualmente gli assi X Y Z senza doverla collegare al computer o scaricare file.

Versatilità: Grazie alla sua capacità di tagliare ogni tipologia di plastica, alluminio morbido, legno, acrilico, PVC e PCB, la Genmitsu può essere impiegata in una vasta gamma di progetti e materiali. Ti vengono già fornite le istruzioni per l'assemblaggio, ma nel caso dovessi incontrare qualche problema puoi dare un'occhiata alla pagina wiki SainSmart oppure contattarci per qualsiasi domanda o dubbio.

RATTMMOTOR CNC 3018 Pro Macchina fresatrice per incisione, 3 assi GRBL, unità flash USB 4G, area di lavoro 300 x 180 x 450 mm, ER11, fresatrice per PVC e per intaglio legno fai da te 169,98 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La confezione include: 1 macchina fresatrice per incisione 3018 Pro (accessori come da immagine, include chiavetta USB 4G, un manuale utente (lingua italiana non garantita) e un software GRBL), area di lavoro 30 x 18 x 4,5 cm, dimensioni della scocca 40 x 33 x 24 cm.

Parametri di base: motore mandrino 775 (12-36 V) 24 V, 10000 giri/min; motore passo-passo Nema 17, corrente nominale 1,3 A, coppia di tenuta 0,25 Nm, resistenza di fase 2,1 Ohm.

Sistema richiesto: la macchina fresatrice per incisione supporta Windows XP, Windows 7, Windows 8 (32/64), non supporta Windows 10/Windows 11 (32/64 bit) e Linux. La macchina non è compatibile con prodotti Apple.

Versione ottimizzata: CNC 3018 Pro è una versione ottimizzata del modello 3018. La macchina per incisione è stata migliorata nel metodo di installazione della piastra di base, nella precisione e velocità di installazione, il montaggio è più comodo e rapido.

- -

CNC Fresa, HomdMarket 4540 E1, fresatrice a 3 assi con mandrino da 500W per il taglio di legno, metallo, acrilico, MDF, nylon. 559,96 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅Mandrino ad alta potenza: Il router CNC 4540 E1 utilizza un mandrino da 500 W e motori passo-passo NEMA17, più potenti ed efficienti. La velocità massima di movimento è di 5000 mm/min e la gamma di velocità del mandrino è di 0~11000 giri/min.

✅Scatola integrata: La scheda di controllo, l'alimentazione, l'arresto di emergenza e i cavi sono integrati in una scatola di nuova concezione, semplice da utilizzare, facile da pulire e sicura.

✅Per uso domestico e professionale: Ampia area incidibile di 430x390x90 mm, in grado di incidere, tagliare e forare diversi tipi di materiali come legno, metallo, MDF, acrilico, schiuma, resina, nylon, fibra di carbonio, PCB ecc.

✅Si assembla in modo semplice: Le parti principali sono preassemblate e il montaggio completo richiede solo 15-30 minuti. I fili sono etichettati in modo chiaro per una connessione rapida e sono raggruppati in una catena di trascinamento per una facile gestione.

✅1 anno di garanzia: Forniamo 1 anno di garanzia per questa macchina, con fornitura gratuita di pezzi di ricambio durante questo periodo. Siamo stati impegnati nel settore dell'incisione laser e della produzione di macchine cnc per 10 anni, avendo un gruppo di tecnici esperti per aiutarvi a risolvere tutti i problemi che si incontrano durante l'uso di questa macchina. READ 40 La migliore Cesoie per potatura del 2022 - Non acquistare una Cesoie per potatura finché non leggi QUESTO!

SainSmart Genmitsu Nano Blue Coat - Set di 10 frese CNC per legno PVC, alluminio, 0,8-3 mm, codolo 1/8" 16,42 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Diametro del tagliente: 0,8 - 3,0mm (0,8/1,0/1,2/1,4/1,4/1,6/1,8/1,8/2,0/2,2/2,2/2,4/3,0mm), 10Pz.

Acciaio duro: Con sufficiente resistenza alla flessione e all'usura, che garantiscono un'elevata efficienza di lavoro.

Materiale: Utilizzando materiale in carburo a grana ultrafine, con buone prestazioni di fresatura e di taglio.

Vantaggio: Bordo di taglio affilato, fresatura, foro e bordo della piastra, superficie pulita, pulita, senza difetti.

Applicazione: PWB, SMT, CNC, CNC, muffa, fibra plastica, fibra di carbonio, legno duro, circuito stampato e altre parti di precisione di elaborazione.

Upgrade CNC 3018 Pro GRBL Controllo Mini Macchina CNC Fai Da Te, Mcwdoit Legno Router Engraver Con Controller Offline + 5mm ER11 PCB + 20PCS 3.175MM Pezzi Per Router CNC + 4 Set Piastre CNC 209,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Aggiornamento versione CNC 3018 Pro】 Con il controller manuale non è necessario collegare il computer e non è necessario scaricare i file.

【Facile da installare】 Alcuni componenti e componenti principali sono stati assemblati. La macchina CNC3018 PRO è molto facile da installare, struttura stabile, richiede solo circa 20 minuti per assemblare. (Vi invieremo le istruzioni di montaggio e il software).

【Software di controllo】 GRBL; Area di lavoro: 300x180x45mm; Mandrino: 775 motore mandrino (12-36 V) 24 V: sistema 10000r / min: Win xp / Win7 / Win8 / Linux.

【Ampia applicazione】 Adatto per intagliare legno, plastica, acrilico, PCB CCL, metallo morbido come rame e alluminio e altri materiali, ma non può incidere il metallo duro, la giada e altre texture molto dure degli articoli. Il pacchetto include tutte le parti del parti meccaniche e istruzioni di installazione e software (scheda elettronica di controllo, motori passo-passo, telaio, alimentazione e così via)

【Il periodo di garanzia】 12 mesi. Vi offriamo il miglior servizio, se avete domande, vi preghiamo di contattarci in primo luogo, vi aiuteremo sempre. E se i nostri prodotti hanno qualche problema, vi promettiamo di aiutarvi entro 24 ore.

Asnomy Set di 8 frese a codolo VHM, 4 frese a flauto in metallo duro, con diametro da 2-12 mm e rivestimento AlTiN 55 HRC, frese CNC per metallo 61,35 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Alta qualità: realizzato in metallo duro HRC55 con rivestimento AlTiN, questo set risulta molto robusto, resistente all'usura e offre un'elevata potenza di taglio

Rivestimento AlTiN: il rivestimento in nitruro di alluminio (AlTiN) lubrifica la fresa per garantirle stabilità alle alte temperature nonché elevata resistenza all'usura ad alte velocità di taglio e offre una migliore resistenza al calore rispetto ai rivestimenti TiAlN, TiN o TiCN

Ampio utilizzo: utensili per fresa al nano carburo, perfetti per materiali duri, acciaio al carbonio, acciaio legato, acciaio pretemprato, acciaio temprato, ghisa, leghe di titanio, grafite, plastica, materiali compositi, ecc

Set di frese a codolo da 2 a 12 mm: questo set di frese in metallo duro contiene 8 misure di diametro da 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm e può pertanto soddisfare le vostre diverse esigenze

Genmitsu, 40 punte per fresa CNC per frese, gambo da 1/8", set di punte per fresatura CNC a 2 taglienti, fresa a naso piatto e testa sferica, Nano Blue Coat & Titanium Coat CNC Bit MC40A 40,86 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Alta qualità: le frese Genmitsu sono realizzate in lega di acciaio al carburo di tungsteno ultra fine da 0,2 μm che può mantenere la lavorazione continua 800 minuti. Inoltre, il suo Nano Blue Coating /Titanium Coating con elevata durezza e resistenza al calore consente all'utensile di mantenere la nitidezza e la lubrificazione cruciali. Questo garantisce longevità e produce risultati di taglio di altissima qualità.

Frese a testa piatta a spirale a 2 taglienti, diametro del gambo: 3,175 mm, diametro di taglio: 3,175 mm, lunghezza di taglio: 17 mm, lunghezza totale: 38 mm. bullet_point

Due set di fresa terminale: diametro del gambo: 3,175 mm, diametro di taglio: 0,8 - 3,0 mm (0,8/1,0/1,2/1,4/1,6/1,8/2,0/2,2/2,5/3,0 mm), lunghezza di taglio: 17 mm, lunghezza totale: 38 mm, con rivestimento Nano blu e titanio.

Materiali applicabili: ampiamente usato in vari materiali tra cui plastica, alluminio, circuito, legno, così come altre parti di precisione di elaborazione.

Ampia compatibilità: le frese MC40A sono compatibili con la maggior parte delle macchine CNC desktop, come la serie Genmitsu 3018 e altre macchine CNC industriali. Basta assicurarsi di selezionare la pinza di dimensioni corrette per il dispositivo.

