10 La migliore altalena chicco del 2024 – Non acquistare una altalena chicco finché non leggi QUESTO!

Chicco Altalena Polly Swing Up, 0 m+, Argento 199,00 €

150,99 € disponibile 6 new from 140,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Altalena per neonati, ideale sia in casa che fuori grazie alla struttura che consente di far giocare e rilassare il bambino in una posizione più alta

Di serie: vassoietto staccabile con spartigambe rigido di sicurezza integrato, tre giochini pendenti staccabili e dispositivo di vibrazione che rilassa delicatamente il bambino

Telecomando per attivare a distanza il dondolio, i suoni, le melodie e il battito del cuore

Struttura compatta e facilmente trasportabile

Vibrazione per cullare il bambino

Relax&Play Altalena Elettrica Neonato da 0 Mesi a 9 Kg, Sdraietta Regolabile e Dondolo Automatico in 5 Velocità,Barra Giochi con 12 Melodie, 2 Peluches Rimovibili, Chiusura Compatta, Grigio Ghiaccio 108,98 € disponibile 9 new from 108,97€

2 used from 89,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ALTALENA NEONATO AUTOMATICA: Relax&Play di Chicco è l'altalena per neonati adatta dalla nascita fino a 9 kg; è dotata di dondolio automatico con 5 diverse velocità disponibili per cullare dolcemente il bambino e aiutarlo a rilassarsi

INTRATTENIMENTO: Il divertimento è garantito grazie alla barra di gioco con 2 peluches pendenti rimovibili e alla musica con 12 melodie selezionabili

COMODA E SICURA: L’altalena Chicco Relax&Play è comoda e sicura, grazie al morbido cuscino imbottito che accoglie dolcemente il bambino e alla cintura a 3 punti che gli permette di dondolare spensieratamente

REGOLABILE: La seduta è regolabile in due posizioni con diverso grado di reclinazione per garantire un comfort e relax elevati al bambino fin dal primissimo mese di vita

CHIUSURA COMPATTA: L'altalena si chiude in modo semplice e compatto; una volta chiusa, sta in piedi da sola e può essere riposta e trasportata con facilità

Chicco Polly Swing Up Altalena Elettrica Neonato da 0 Mesi a 9 Kg, Sdraietta Regolabile e Dondolo Automatico, con Vibrazione, Giochi Pendenti, Musiche e Telecomando, Chiusura Compatta, Azzurro 199,00 €

136,43 € disponibile 12 new from 136,43€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ALTALENA NEONATO: Swing Up di Chicco è l'altalena automatica per neonati adatta dalla nascita fino a 9 kg; può essere utilizzata sia in casa che fuori per giocare, rilassarsi e farsi cullare fin dai primi mesi

DONDOLO AUTOMATICO E VIBRAZIONE: L'altalena Chicco Swing Up è dotata di movimento a dondolo automatico con 4 escursioni di movimento diverse e di un dispositivo di vibrazione sulla seduta pensato per cullare il bambino, attivabile con il tasto centrale on-off

ATTIVABILE A DISTANZA: Grazie al telecomando incluso puoi attivare anche a distanza il dondolio, oltre a musichette divertenti, melodie e suoni della natura; così potrai decidere in ogni momento come intrattenere il tuo bambino

SEDUTA RECLINABILE: Lo schienale è reclinabile in 3 diverse posizioni, anche a sdraietta, per garantire al tuo bambino un comfort elevato, sia nei momenti di gioco che in quelli di relax, sin dai primissimi giorni di vita

RIDUTTORE MODULABILE: Il riduttore modulabile e rimovibile segue la crescita del bambino in ogni sua fase; è avvolgente come un nido al fine di mantenere il neonato sempre nella posizione corretta READ 40 La migliore Succhietto del 2022 - Non acquistare una Succhietto finché non leggi QUESTO!

Newaner Sedile Altalena da Giardino per Bambini - Altezza Regolabile - Antiscivolo - (rosso) 19,49 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ADATTO AI BAMBINI E SICURO - Il sedile dell'altalena è di forma ergonomica, leggero e offre un supporto ottimale grazie alla superficie del sedile 3D antiscivolo. Tutti gli angoli e i bordi sono ben arrotondati in modo che il rischio di lesioni sia ridotto al minimo anche in caso di uso turbolento.

LUNGHEZZA REGOLABILE - Sia come altalena per bambini che per bambini in crescita, può essere regolata in modo flessibile fino a una lunghezza della fune di 2 M. La fune dell'altalena è comoda per le mani dei bambini ed è tenuta in posizione da robuste clip.

SWING OUTDOOR - L'altalena per bambini è l'accessorio ideale per la torre di gioco per l'altalena da giardino. Naturalmente, la nostra altalena per bambini all'aperto può essere utilizzata meravigliosamente anche come altalena per interni, ad esempio all'interno del telaio della porta o come altalena per bambini.

IMMEDIATAMENTE PRONTO PER L'USO - Grazie ai robusti occhielli di fissaggio forniti sulla fune dell'altalena, l'altalena può essere fissata rapidamente a qualsiasi telaio dell'altalena o altri accessori adatti e sei pronto per partire! Il peso oscillante consentito è di 75 kg.

FACILE DA CURA E ROBUSTO - L'altalena con corda e anelli è resistente alle intemperie e può essere facilmente rimossa e pulita. Ha anche un foro sul retro per evitare che l'acqua si raccolga all'interno. Rispetto a un'altalena in legno, non devi temere una superficie scivolosa e gli agenti atmosferici con un'altalena in plastica.

FUNLIO 3-in-1 Altalena da Giardino per Bambini & 4 Sacchi di Sabbia, Giochi per Neonato da Interno/Esterno, Supporto in Metallo Pieghevole e Istruzioni Chiare, Facile da Montare e Conservare 101,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【3 in 1, Divertirsi Ovunque】 Preparati per infinite ore di divertimento! Il set altalena FUNLIO è dotato di un sedile rimovibile, adatto a bambini di età compresa tra 6 e 36 mesi, bambini di età compresa tra 3 e 6 anni e adolescenti di età compresa tra 6 e 10 anni. La lunghezza della corda è regolabile a 49 pollici e il tuo bambino può giocare all'interno o all'esterno. Questo set attirerà e incoraggerà i bambini a trascorrere più ore all'aperto, godendosi un'infanzia felice.

【Certificato CPSC e ASTM negli Stati Uniti e EN 71 nell'UE】 Il nostro set di altalene ha superato CPSC e ASTM negli Stati Uniti, lo standard europeo EN 71 nell'UE. Costruito in un telaio resistente, realizzato in robusto acciaio estensibile, stabile e durevole. Il design triangolare aumenta la stabilità. Viene fornito con corde robuste e una cintura di sicurezza, perfette per bambini piccoli. Regalo perfetto per la festa dei bambini. Lascia che il bambino dondoli sulla loro festa di compleanno.

【4 sacchi di sabbia, molto più sicuri】La sicurezza è molto importante quando i bambini giocano. La nostra altalena viene fornita con 4 sacchi di sabbia, ogni sacco di sabbia può contenere fino a 5 kg. È possibile inserire sabbia, roccia o acqua in bottiglia e attaccarli al piede dell'altalena, che rende l'altalena più stabile per evitare il ribaltamento. Avviso: L'altalena con supporto è adatta a bambini da 6 mesi a 6 anni. Il sedile dell'altalena da solo è adatto per bambini fino a 10 anni.

【Facile da montare, pieghevole e comodo da riporre】 Il nostro set altalena viene fornito con istruzioni chiare e dettagliate, 10 minuti sono sufficienti. Puoi assemblarlo con i tuoi adorabili bambini, trascorrere del tempo felice in famiglia ed esercitare l'abilità pratica dei bambini. Il supporto in metallo può essere piegato, rendendolo facile da riporre.

【Rimborso di 90 giorni e 3 anni di garanzia】 Il nostro set di altalene ha superato CPSC e ASTM negli Stati Uniti, lo standard europeo EN 71 nell'UE. La sicurezza è molto importante quando i bambini giocano. Ci impegniamo a fare tutto il possibile per assicurarci che tu o i tuoi cari siate soddisfatti al 100% del vostro acquisto. Se per qualsiasi motivo non sei soddisfatto del tuo acquisto, ti offriamo una garanzia di rimborso di 90 giorni.

Chicco Hooplà Sdraietta Neonati e Bambini da 0 Mesi a 18 kg, Funzioni Dondolo e Poltroncina, con Barra Gioco, Schienale Regolabile e Cuscino Riduttore, Chiusura Compatta, Grigio chiaro 80,40 € disponibile 17 new from 75,01€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SDRAIETTA E POLTRONCINA: È utilizzabile fino a 6 mesi come sdraietta e a partire da quando il tuo bambino è in grado di sedersi da solo può essere trasformata in confortevole seduta per il relax

PRATICA E REGOLABILE: Lo schienale è regolabile in 4 diverse posizioni per adattarsi alle esigenze del bambino. Grazie ai pulsati laterali, la regolazione è facile e immediata

COMFORT ELEVATO: La sdraietta Chicco Hooplà è dotata di un morbido cuscino riduttore, rimovibile e lavabile, che avvolge teneramente il bambino; può essere utilizzata in posizione fissa o basculante

BARRA GIOCO: La barra gioco è dotata dell’esclusivo e innovativo sistema SlideLine, che permette di far scorrere i giochini lungo l’arco per creare sempre nuovi scenari di gioco. Questo sistema è stato sviluppato in collaborazione con una psicologa e contribuisce allo sviluppo sensoriale, cognitivo e psicomotorio del bambino

CHIUSURA COMPATTA: Compatta e veloce da chiudere in un solo gesto, grazie ai due bottoni laterali; può essere facilmente trasportata e riposta quando non in utilizzo READ 40 La migliore Ciucciotto del 2022 - Non acquistare una Ciucciotto finché non leggi QUESTO!

Chicco Comfy Wave, Sdraietta Elettronica, Altalena Elettronica per Bambini, con Movimenti e Melodie, Schienale Reclinabile, Tessuto Traspirante e Sfoderabile, Barra Gioco, Sdraietta Neonato, 0 Mesi+ 279,00 €

229,99 € disponibile 6 new from 229,99€

1 used from 249,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SDRAIETTA ELETTRONICA: ComfyWave è la sdraietta elettronica con diversi movimenti e melodie che intrattiene il bambino in ogni momento della giornata

MOVIMENTI ELETTRONICI: La seduta si muove in diverse direzioni, creando così 8 differenti movimenti, che possono essere impostati in 5 velocità diverse per adattarsi a qualsiasi situazione, in ogni momento della giornata

MELODIE E SUONI: 15 melodie e suoni della natura per intrattenere e cullare il bambino

TRASPIRANTE La parte superiore del tessuto è realizzata in rete 3D per garantire la corretta circolazione dell’aria e impedire al bambino di sudare

SCHIENALE RECLINABILE: 3 posizioni di reclinazione per assicurare l'ottimo comfort, in ogni fase di crescita

Foppapedretti Sdraietta Altalena Carillon, Dondolo Musicale con diverse Melodie, per Bambini dalla nascita a 9 Kg, Dispositivo di Movimento della seduta, Telecomando per attivazione a distanza, Teddy 144,90 €

128,99 € disponibile 4 new from 128,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sdraietta altalena carillon è un dondolo musicale con dispositivo di movimento della seduta e con diverse melodie con volume regolabile

Dotata di telecomando per attivare a distanza il movimento

Sistema a dondolo con dispositivo di bloccaggio e sbloccaggio con movimento basculante a più velocità

Vassoietto amovibile, barra rotante con peluche e luce con diversi colori

Testata a normativa europea

Smoby - Dolce Altalena, 7600310046, 6 Mesi, Altezza 120 Cm 75,18 € disponibile 34 new from 69,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Altalena in tubolare metallico

Include un seggiolino equipaggiato di barra di sicurezza

Altezza 120 cm

Età consigliata compresa tra i 6 mesi e i 3 anni

Smoby - Altalena Plus con Struttura Tubolare in Metallo, 7600310191, 18 Mesi, con Seggiolino Evolutivo 2 in 1, Altezza 180 Cm 119,00 €

114,90 € disponibile 27 new from 114,90€

1 used from 94,63€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Altalena con struttura in metallo, altezza 180 cm, dotata di seggiolino in plastica evolutivo 2 in 1, portata 25 kg

Struttura solida: la struttura è realizzata in solido metallo; necessita di ancoraggio a terra con cementificazione per garantirne la stabilità

Trattato anti-UV: può rimanere per anni in giardino grazie al suo trattamento anti-UV che gli permette di mantenere i suoi colori nel tempo

L' altalena montata misura 164 cm x 168 cm x 180, la struttura senza saldature elimina il rischio di rottura e la rende più resistente

Adatto a bambini a partire dai 18 mesi di età, prodotto interamente in Spagna

